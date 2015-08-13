小米与滴滴快的战略合作 新款手机红米note2在滴滴首发

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月13日 - 中国知名智能手机生产商--小米科技与国内最大打车软件滴滴快的周四达成战略合作，首个合作内容就是滴滴打车APP（应用软件）成为小米新款手机红米note2的首发合作平台。这将有利于双方拓宽用户、优化用户体验，并探索新的商业变现模式。
小米公司宣布，红米note2将于周日上线销售，滴滴打车APP和小米官网均为首发平台，不过在北京地区滴滴将提前两个小时开售和配送部分红米note2手机。
小米联合创始人兼总裁林斌表示，滴滴快的拥有海量高活跃且有良好付费习惯的消费群体，对于活跃在城市的年轻用户来说，滴滴打车已成为连接线上和线下，日常生活必备的应用，而这部分群体正是小米手机的潜在消费者。
“滴滴打车不仅是优质的流量入口，更可以帮助小米开拓新的社会化推广、销售渠道，使其用户入口与产品、产品输出口得到进一步明显拓宽。”他说。
截止到目前，滴滴快的共拥有近2亿的用户，小米手机操作系统MIUI拥有逾1.5亿用户。
公司新闻稿称，滴滴快车希望用最高的效率来帮助推广小米品牌，进一步在小米的粉丝和用户中扩大滴滴应用的影响力。此前滴滴快的已推出类似一键叫飞机、一键叫龙虾等活动，作为其在社会化营销中的探索案例。
因在千元手机阵营中性价比较突出，红米note系列一直是小米旗下最为畅销的产品之一，自2014年3月发布至今，该系列手机销量已突破2,508万台。今年7月，小米曾与滴滴快的竞争对手优步（Uber）合作，为新加坡和吉隆坡的消费者配送小米Note手机。
成立仅五年的小米公司，已成为能向苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)等国际手机大厂发起挑战的中国本土手机厂商。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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