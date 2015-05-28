小米试水欧洲市场 主打小配件

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透5月27日 - 小米正在试水欧洲市场，通过网店在法国、德国和英国推出健康手环、耳机和移动电源。
Mi.com上这些产品起步价为10美元。小米称，尚未计划在欧洲和英国销售智能手机和平板电脑等主打产品，因向新市场推智能手机是复杂得多的事情。
小米发言人周三向路透表示，智能手机硬件级别的本土化需要更长时间，且认证也需要一个过程。
该发言人称，小米本月早些时候在美国上线了一家网店，并将在近期上线欧洲版网站。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。