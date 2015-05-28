小米试水欧洲市场 主打小配件

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透5月27日 - 小米正在试水欧洲市场，通过网店在法国、德国和英国推出健康手环、耳机和移动电源。
Mi.com上这些产品起步价为10美元。小米称，尚未计划在欧洲和英国销售智能手机和平板电脑等主打产品，因向新市场推智能手机是复杂得多的事情。
小米发言人周三向路透表示，智能手机硬件级别的本土化需要更长时间，且认证也需要一个过程。
该发言人称，小米本月早些时候在美国上线了一家网店，并将在近期上线欧洲版网站。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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