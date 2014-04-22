小米未来将进军更多国家和地区

中国本土知名智能手机生产商--小米科技周二启用全球新域名(mi.com)，公司国际化提速。该公司表示，在先后进军香港、台湾和新加坡等海外市场后，未来将进军更多国家和地区市场。小米公司去年10月聘请前谷歌Android全球产品副总裁Hugo Barra加盟，出任负责国际业务的副总裁，这被认为是小米国际化大幕全面开启的标志。图为2012年8月16日资料图片，显示小米产品发布会期间，一名男子走过小米logo。路透