小米任命国际投资基金DST前合伙人周受资为公司CFO

路透上海7月1日 - 中国知名智能手机生产商--小米科技周三宣布，国际投资基金DST前合伙人周受资加入小米公司，担任公司首席财务官（CFO）。

拥有新加坡国籍的周受资在DST的五年时间里，曾先后代表DST投资了小米、京东(JD.O)、阿里巴巴(BABA.N)和滴滴打车等多家中国企业。在加入DST之前，他任职于国际投行高盛(GS.N)。

小米公司创始人、董事长兼首席执行官（CEO）雷军表示，“他在小米早期就发现了小米的价值并主导完成了DST的投资。我期待随着周受资加入小米和我们一起创业，小米公司的财务管理与投资团队将为小米的技术创新、生态链布局以及国际化进程起到更大的支持作用。”

DST是一家总部位于俄罗斯莫斯科的投资集团，是俄罗斯及东欧互联网市场的主要投资商，在该区域拥有众多互联网公司。同时，该机构在美国和中国等地亦投资不少互联网企业，例如美国Facebook(FB.O)。

周受资是小米继Hugo Barra、陈彤和王翔之后引入的又一位重量级高管。Hugo Barra在加入小米担任副总裁前，曾是谷歌(GOOGL.O)负责Android产品的主管；原为新浪(SINA.O)总编的陈彤去年11月加入小米，担任负责小米内容投资和运营的副总裁；原高通(QCOM.O)大中华区总裁王翔在今年6月加盟小米，担任公司负责战略合作的副总裁。

成立仅五年的小米公司，已成为能向苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)等国际手机大厂发起挑战的中国本土手机厂商。（完）

(发稿 林琦；审校 杨淑祯)

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