小米任命国际投资基金DST前合伙人周受资为公司CFO

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月1日 - 中国知名智能手机生产商--小米科技周三宣布，国际投资基金DST前合伙人周受资加入小米公司，担任公司首席财务官（CFO）。
拥有新加坡国籍的周受资在DST的五年时间里，曾先后代表DST投资了小米、京东(JD.O)、阿里巴巴(BABA.N)和滴滴打车等多家中国企业。在加入DST之前，他任职于国际投行高盛(GS.N)。
小米公司创始人、董事长兼首席执行官（CEO）雷军表示，“他在小米早期就发现了小米的价值并主导完成了DST的投资。我期待随着周受资加入小米和我们一起创业，小米公司的财务管理与投资团队将为小米的技术创新、生态链布局以及国际化进程起到更大的支持作用。”
DST是一家总部位于俄罗斯莫斯科的投资集团，是俄罗斯及东欧互联网市场的主要投资商，在该区域拥有众多互联网公司。同时，该机构在美国和中国等地亦投资不少互联网企业，例如美国Facebook(FB.O)。
周受资是小米继Hugo Barra、陈彤和王翔之后引入的又一位重量级高管。Hugo Barra在加入小米担任副总裁前，曾是谷歌(GOOGL.O)负责Android产品的主管；原为新浪(SINA.O)总编的陈彤去年11月加入小米，担任负责小米内容投资和运营的副总裁；原高通(QCOM.O)大中华区总裁王翔在今年6月加盟小米，担任公司负责战略合作的副总裁。
成立仅五年的小米公司，已成为能向苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)等国际手机大厂发起挑战的中国本土手机厂商。（完）
(发稿 林琦；审校 杨淑祯)
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