《阳歌专栏》华为、中兴威胁起诉小米侵权

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**华为、中兴威胁起诉小米侵权**

一句话：华为和中兴向小米发专利侵权“律师函”，小米料解决专利权纠纷，但随着其全球扩张，类似的情况还会出现。

报导称，小米陷入专利侵权纠纷，凸显了该公司积极进行全球扩张可能遇到的问题。小米三年前推出第一款手机，从一家无人知晓的公司变成全球第三大智能手机品牌，仅落后于历史长得多的三星(005930.KS)和苹果(AAPL.O)。小米的迅速崛起引发了华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)等国内厂商的注意，他们威胁对小米发起专利侵权诉讼。

小米的崛起得益于巧妙的市场营销，品牌定位为时尚且可负担，而苹果和三星手机往往要贵得多。小米非常善于造势，资金实力更为雄厚的中兴和华为等竞争对手则难以获得注意，而他们的产品性能和价格与小米类似。

华为和中兴都积极投资于技术开发，每年都申请大量的专利。我曾说过，这些专利中很多可能都没有价值，两家公司大量申请专利意在讨好希望中国企业更加创新的政府官员。

但至少有些专利还是有价值的，中兴和华为每年投入大量研发资金。小米可能也大量投资于产品研发，但其历史较短，资源更加有限，这意味着研发投入可能远不及华为和中兴。这可能是华为和中兴向小米发出“律师函”、指控小米侵犯其专利权的部分原因。

小米否认收到了这样的律师函。报导称，酷派手机母公司Oppo等国内智能手机厂商也收到了类似的律师函。根据我的经验，报导中细节很多，估计律师函确实发出了，华为和中兴将继续推进。报导的来源《21世纪经济报导》也是值得信赖的。

报导提到了涉及WCDMA专利，这是全球使用最广泛的3G技术。华为和中兴都没有直接对此事发表评论，两家公司都表示非常重视保护自己的专利。两家公司过去都被全球巨头起诉过多次，起诉地点多在国外。但两家公司一直没有积极发起过诉讼。

几周前，苹果首席设计师Jonathan Ive指责小米抄袭苹果等企业的创意。小米一直试图为自己辩驳，称公司还很年轻，处在研发的早期阶段。

事实是小米在一定程度上确实是在抄袭，至少在产品设计上如此。但很多智能手机看起来都很相似，因为都使用大屏和基于谷歌(GOOG.O) Android的操作系统。很难说小米是否真的侵犯了华为和中兴的专利权，我觉得问题最终会得到解决。但此事反映了小米迅速进行全球扩张可能面临的负面问题。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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