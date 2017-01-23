小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米[XTC.UL]最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
雨果·巴拉周一在社交媒体发文称，在小米任职三年半之后他将要离开，到矽谷进行新的项目。雨果·巴拉担任小米的副总裁。
小米曾短暂成为全球估值最高的初创企业，该公司希望成为中国的苹果(AAPL.O)。但由于智能手机销售放缓，该公司2016年出货量已经跌出中国前五名。2015年小米公司出货量排名第二。
“过去几年在这种单一的环境中生活对我的生活影响很大，已经开始影响到我的健康，”雨果·巴拉在Facebook发布的声明称。
他表示，将在春节假期后正式离职(截止2月2日)，并在接受新职位之前先休息一段时间。他没有明确透露这是个什么职位。
小米公司发言人向路透证实，雨果·巴拉将在矽谷接受一个新职位，小米高级副总裁王翔将负责国际业务。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。