小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职

路透北京1月23日 - 中国手机公司小米[XTC.UL]最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。

雨果·巴拉周一在社交媒体发文称，在小米任职三年半之后他将要离开，到矽谷进行新的项目。雨果·巴拉担任小米的副总裁。

小米曾短暂成为全球估值最高的初创企业，该公司希望成为中国的苹果(AAPL.O)。但由于智能手机销售放缓，该公司2016年出货量已经跌出中国前五名。2015年小米公司出货量排名第二。

“过去几年在这种单一的环境中生活对我的生活影响很大，已经开始影响到我的健康，”雨果·巴拉在Facebook发布的声明称。

他表示，将在春节假期后正式离职(截止2月2日)，并在接受新职位之前先休息一段时间。他没有明确透露这是个什么职位。

小米公司发言人向路透证实，雨果·巴拉将在矽谷接受一个新职位，小米高级副总裁王翔将负责国际业务。(完)