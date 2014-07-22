小米发布最新版本智能手机小米4

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透上海7月22日 - 中国智能手机生产商小米科技在周二的新品发布会上宣布其最新版本智能手机小米4的一些性能细节，其内存和电池容量领先于三星(005930.KS)和HTC（宏达电）(2498.TW)的旗舰安卓机型。
据小米官方微博介绍，小米4采用高通的骁龙801芯片，5英寸屏，3GB大内存，16GB或64GB高速闪存，3,080毫安的锂电池。在电池容量方面，三星S5和HTC M8分别为2,800和2,600毫安。小米4的大电池设计和系统省电优化，可使手机正常使用时间达到一天半。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。