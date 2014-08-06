《热点透视》小米对智能手机市场的创造性破坏可能走出国门

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ethan Bilby； 编译 王丽鑫
路透香港8月6日 - 小米已经超过巨头三星(005930.KS)，荣登中国智能机销量榜首。它在吉隆坡和班加罗尔也能复制辉煌吗？这家只有四年历史的新兴企业的崛起，见证了手机市场不断进行的“创造性破坏”。低成本手机和软件销售的小米模式，可能打击其他地区的对手。
总部设在北京的小米，第二季度在中国销售约1,500万部手机。据市场研究机构Canalys，这相当于去年同期的三倍多。在智能手机市场整体放缓的情况下，小米的成功意味着其他公司的退步。三星和中兴(000063.SZ)当季在中国出货量估计分别减少15%和32%。
小米没有上市，公布的财务信息不多。公司称今年上半年营收跃升至约53亿美元，但集团是否盈利则不清楚。小米最畅销的手机是红米，过去三年公司销售的5,700万部手机中，约三分之一是红米。这款手机目前售价仅为699元人民币(113美元)。据消息人士称，小米手机的利润率确实比较低。不过公司获利可能仰仗与其改版的安卓(Android)系统相关服务的销售，例如游戏和图形主题等。
到目前为止，小米的成功仍局限于本土市场。尽管最近开始进军马来西亚和印度，但公司第二季97%的出货量是在中国。然而其他企业也在学习小米的方式。以印度为例，三星在当地智能机市场的领军地位，就面临来自当地的新兴企业Micromax的严峻挑战。小米低价而华丽的风格可能最终只是让智能手机产业竞争更激烈，不再暴利。(完)
(译文审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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