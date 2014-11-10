（重发）小米宣布“双11”当日红米降价并足量供应 冀卫冕销售冠军

(重发以调整第三段措辞)

路透上海11月10日 - 随着中国网购节日--“双11”（11月11日）临近，各家电子商务网站及企业使出浑身解数，希望能抢得先机。全球第三大智能手机生产商--小米科技周一宣布，“双11”当日，红米手机全系列机型将降价并足量供应，冀望小米能够卫冕“双11”销售冠军。

小米科技董事长兼首席执行官（CEO）雷军在其微博中指出，红米全系列4G机型自“双11”起降价100元人民币，即红米1S 4G版定价由699元降至599元，红米Note 4G版由999元降至899元，并保证在“双11”当天全天有货。

小米公司表示，“双11”期间，小米手机和红米系列手机总备货超过100万台。

该公司还宣布，自今年3月发布的红米Note手机，出货量已突破千万部规模，成为小米旗下继小米2、小米3和红米手机之后第四款出货超过千万部的机型。

去年“双11”期间，小米公司一天内售出30多万部手机，销售额达5.5亿元，创下单店销售额第一等四项“双11”冠军。而今年4月8日“米粉节”一天，小米官网售出130万台手机，销售额过15亿元，相信小米在这次天猫“双11”购物节将轻松突破其去年的记录。

包括IDC、IHS iSuppli及易观国际等多家国际调研公司公布报告显示，第三季度小米智能手机全球出货量位居第三，仅次于三星(005930.KS)和苹果(AAPL.O)。不过因产量等方面因素，目前小米旗下小米4、红米系列等尚不能完全满足市场需求，只能定期开放供抢购。

小米科技今年销量目标为6,000万部，不过前三季累计实现销量已在4,400万部左右，其中第三季销售约1,800万部，完成年度目标已胜利在望。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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