小米双11成交达15.6亿卫冕总销售冠军 手机销量116万台

路透杭州11月12日 - 令广大消费者振奋的网上购物节--天猫双11在周三凌晨落下帷幕，中国知名手机生产商小米科技以15.6亿元人民币的成交卫冕总销售冠军，较去年同期增长近两倍；当日小米手机销量达116万台。

小米同时亦夺得七个分类项第一，即手机类销量第一，电视单品单店销量第一；平板单品销量第一；智能穿戴设备销量第一（小米手环）；3C配件类销量第一（移动电源）；网络设备类销量第一（路由器mini）；线控耳机类销量第一（小米活塞耳机）。

其实，小米再次夺冠并不出人意料。本次在双11，小米计划投入逾百万台手机，已为公司再次夺冠打下很好的基础。据杭州阿里巴巴(BABA.N)双11活动现场目击，自周二（11日）凌晨开始，小米公司就一直牢牢占据总销售和手机类的头把交椅位置。

阿里巴巴方面宣布，天猫双11的总成交额达571亿元，较去年同期增长57.7%；其中无线成交243亿元，占比达42.6%。而海尔(600690.SS)、华为、魅族等国内数码和家电厂商，亦一直位居单店销售前列。

去年“双11”期间，小米公司一天内售出30多万部手机，销售额达5.5亿元，创下单店销售额第一等四项“双11”冠军。而今年4月8日“米粉节”一天，小米官网售出130万台手机，销售额过15亿元，显示小米的供货及物流配送能力已较去年有了大幅提升。

小米科技今年销量目标为6,000万部，不过前三季累计实现销量已在4,400万部左右，其中第三季销售约1,800万部，完成年度目标已胜利在望。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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