小米宣布跻身移动虚拟网络运营商行列 并发布小米4C手机

路透北京9月22日 - 中国智能手机生产的领导企业小米周二宣布了两项预付费无线通讯服务套餐，标志着该公司作为移动虚拟网络运营商(MVNO)与国内电信运营商展开竞争。

MVNO是指向大型运营商购买电信网络服务，经过自行定制后再予以出售。这一概念在中国未能获得长足发展，因国内电信产业被三大国有巨头把持。

但小米作为中国最受欢迎的手机品牌涉足这一领域，最终可能拉开国内MVNO产业发展的帷幕，并为中国电信监管部门助一臂之力。后者针对国有三大运营商，多年来一直寻求引入市场竞争机制。由于获利能力较差以及机构臃肿，三大运营商经常受到诟病。

小米新的无线通信业务取名为“小米移动(Mi Mobile)”,将使用中国联通(0762.HK)或中国电信(0728.HK)的网络提供语音及数据服务。

不到六个月前，谷歌(GOOG.O)宣布将在美国推出名为“Fi”的MVNO服务，依托Sprint(S.N)和T-MobileTMUS.N的网络。

有传言称苹果(AAPL.O)也在考虑MVNO业务，不过该公司并未披露任何计划。

周四在北京举行的启动仪式上，小米还推出了最新当家产品小米4c，该手机售价为1,299元人民币。(完)