小米宣布跻身移动虚拟网络运营商行列 并发布小米4C手机

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月22日 - 中国智能手机生产的领导企业小米周二宣布了两项预付费无线通讯服务套餐，标志着该公司作为移动虚拟网络运营商(MVNO)与国内电信运营商展开竞争。
MVNO是指向大型运营商购买电信网络服务，经过自行定制后再予以出售。这一概念在中国未能获得长足发展，因国内电信产业被三大国有巨头把持。
但小米作为中国最受欢迎的手机品牌涉足这一领域，最终可能拉开国内MVNO产业发展的帷幕，并为中国电信监管部门助一臂之力。后者针对国有三大运营商，多年来一直寻求引入市场竞争机制。由于获利能力较差以及机构臃肿，三大运营商经常受到诟病。
小米新的无线通信业务取名为“小米移动(Mi Mobile)”,将使用中国联通(0762.HK)或中国电信(0728.HK)的网络提供语音及数据服务。
不到六个月前，谷歌(GOOG.O)宣布将在美国推出名为“Fi”的MVNO服务，依托Sprint(S.N)和T-MobileTMUS.N的网络。
有传言称苹果(AAPL.O)也在考虑MVNO业务，不过该公司并未披露任何计划。
周四在北京举行的启动仪式上，小米还推出了最新当家产品小米4c，该手机售价为1,299元人民币。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。