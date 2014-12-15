小米在印度遭禁售 专利风险不容小觑

印度法院要求中国手机厂商小米科技暂停在印度境内销售其产品，此前电信设备生产商爱立信对小米提出侵犯专利权指控。这一禁售令至少将持续到2月5日，届时法院将就此再次进行听证。这不仅令小米在这个全球增长最快的主要智能手机市场迅速扩张的计划搁浅，还可能标志着一系列专利战的开始。路透