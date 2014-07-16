小米在印度发布米3手机 计划重金挺进

路透孟买7月15日（记者 Nivedita Bhattacharjee） - 小米科技表示，公司计划在印度投入巨资。小米科技周二在印度推出了旗舰型小米手机和其他产品。目前印度市场由三星电子(005930.KS)主导。

小米全球副总裁Hugo Barra表示，小米没有指望在印度市场能很快实现盈利。Hugo Barra去年离开谷歌(GOOGL.O)加入小米。

他表示，小米计划开发针对印度市场的智能手机，并在当地设立一个开发团队。印度是世界上智能手机发展速度最快的市场之一。

Barra在新德里通过电话对路透表示：“我们意识到，这是一个我们必须斥重资投入的市场。在早期就考虑盈利没有意义。”小米在印度推出了小米3及两款红米产品。

本土化将成为小米在印度发展的关键。小米将不得不说服印度用户远离他们习惯的应用和服务，采用小米自己的系统。小米在中国的成功部分归功于其独特的安卓运行系统。

小米科技在智能手机上的利润很低，因他们的硬件有很高的科技含量，但小米通过出售利润更高的手机零配件和定制应用获取利润。

小米的成功部分还归功于其性价比。小米3的售价为13,999卢比(230美元)。Counterpoint技术市场研究公司的Neil Shah称，这款手机的功能堪比三星Galaxy S4，而后者的价格在29,000-30,000卢比之间。

该研究公司称，以智能手机销量计，印度仅次于中国和美国，预计今年印度的智能机销量将高达9,000万部。

Barra表示，小米将继续把重点放在新兴市场，并计划将下个目标市场对准印尼。但他没有提供时间表。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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