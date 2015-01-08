小米在印度尝试实体店 希望刺激手机销售

路透孟买1月7日 - 中国智能手机制造商小米表示，如果通过运营商Bharti Airtel Ltd(BRTI.NS)的门店能卖出足够多的红米Note 4G手机，就可能在印度的门店出售更多款的手机。小米主推网购的销售策略。

小米去年7月通过在线零售商Flipkart.com进入印度市场，通过限时抢购的方式销售。这种在线销售的策略削减了营销和分销成本，使小米能以低价出售功能丰富的手机。

上周印度最大移动4G网络运营商--Bharti Airtel表示，将在六个城市的133家门店销售红米Note 4G手机。印度实体店的手机售价可与网上售价媲美，两者卖的都是不包括入网卡的裸机，也没有通过定价计划进行补贴。

“如果这个做法效果不错，我们将增加合作的城市和机型，”小米在印度的负责人Manu Jain在周三的电话专访中告诉路透。他说现在制定具体的方案还太早。

如果小米像在中国一样，让实体店也销售小米手机，可能有助于该公司的产品在印度扩大用户群。印度是全球第三大智能手机市场，Bharti通过推销小米手机来吸引客户使用它的4G服务。

**线下销售渠道**

Jain表示，网络销售使得小米在进军印度市场仅仅六个月，客户就遍及该国1,000个城市。

但“线下”销售渠道则是让潜在客户直接观察和感受手机产品的重要手段。Jain表示，在中国，约有30%的小米手机是通过“线下”渠道售出的，小米公司希望在印度市场也能达到差不多的分布比例。

Jain透露，小米推进店面销售的同时，还在计划推出新款机型，包括拟于本月底或下月初推出定价更高的Mi4，但他没有详细说明。

印度市场的智能手机品牌多达280个，其中影响最大的是韩国三星电子(005930.KS)，之后当属本地生产商Micromax InformaticsIPO-MINF.NS。小米若要从众多竞争对手的夹击中脱颖而出，可能需要加强在多个城市的店面销售布局。

谷歌去年通过电商网站在印度发布了Android One系列低价智能手机，此后销售范围扩大至实体店。

“如果小米不得不把触角伸到农村地区和小城市(这些地方的网民人数较少)，他们就必须与实体店合作，”Counterpoint Research驻孟买的研究主管Neil Shah表示。(完)

(编译 李春喜/徐文焰；审校 李爽)

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