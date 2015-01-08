小米在印度尝试实体店 希望刺激手机销售

中国试点地区合条件跨国企业获准开展跨境人民币双向资金池业务
路透北京5月2日 - 中国发展改革委等五部门周二发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
路透孟买1月7日 - 中国智能手机制造商小米表示，如果通过运营商Bharti Airtel Ltd(BRTI.NS)的门店能卖出足够多的红米Note 4G手机，就可能在印度的门店出售更多款的手机。小米主推网购的销售策略。
小米去年7月通过在线零售商Flipkart.com进入印度市场，通过限时抢购的方式销售。这种在线销售的策略削减了营销和分销成本，使小米能以低价出售功能丰富的手机。
上周印度最大移动4G网络运营商--Bharti Airtel表示，将在六个城市的133家门店销售红米Note 4G手机。印度实体店的手机售价可与网上售价媲美，两者卖的都是不包括入网卡的裸机，也没有通过定价计划进行补贴。
“如果这个做法效果不错，我们将增加合作的城市和机型，”小米在印度的负责人Manu Jain在周三的电话专访中告诉路透。他说现在制定具体的方案还太早。
如果小米像在中国一样，让实体店也销售小米手机，可能有助于该公司的产品在印度扩大用户群。印度是全球第三大智能手机市场，Bharti通过推销小米手机来吸引客户使用它的4G服务。
**线下销售渠道**
Jain表示，网络销售使得小米在进军印度市场仅仅六个月，客户就遍及该国1,000个城市。
但“线下”销售渠道则是让潜在客户直接观察和感受手机产品的重要手段。Jain表示，在中国，约有30%的小米手机是通过“线下”渠道售出的，小米公司希望在印度市场也能达到差不多的分布比例。
Jain透露，小米推进店面销售的同时，还在计划推出新款机型，包括拟于本月底或下月初推出定价更高的Mi4，但他没有详细说明。
印度市场的智能手机品牌多达280个，其中影响最大的是韩国三星电子(005930.KS)，之后当属本地生产商Micromax InformaticsIPO-MINF.NS。小米若要从众多竞争对手的夹击中脱颖而出，可能需要加强在多个城市的店面销售布局。
谷歌去年通过电商网站在印度发布了Android One系列低价智能手机，此后销售范围扩大至实体店。
“如果小米不得不把触角伸到农村地区和小城市(这些地方的网民人数较少)，他们就必须与实体店合作，”Counterpoint Research驻孟买的研究主管Neil Shah表示。(完)
(编译 李春喜/徐文焰；审校 李爽)
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