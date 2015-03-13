小米计划在印度扩大投资并建立生产基地

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透新德里/孟买3月12日 - 中国智能手机制造商小米周四表示，将进一步投资并于未来12至18个月在印度当地开始生产。印度是全球成长最迅速的市场之一，目前在这个市场内称雄的是韩国三星电子(005930.KS)以及包括Micromax在内的一些当地企业。
“我们要加大对这个市场的投资，要在这里完成大量研发工作--不单只针对印度，也是为全球其它市场，”小米负责国际业务拓展的副总裁Hugo Barra表示。
Barra表示，小米正在对几个建厂地点进行评估，并与当地合作伙伴和政府展开谈判；他补充说，整个过程可能至少需要一年。小米目前是印度市场第五大手机企业。
印度是小米在中国以外最大的市场。Barra并未透露准备在印度的投资规模，不过公司考虑投资创业，并成立服务中心。
“根本一点在于，我们要打造根基深厚的印度产品，因为这里对我们而言是至关重要的市场，最有效的做法就是成为一家本地企业，”他表示，并称有可能把印度作为一个出口中心。
“我们考虑一开始当然要服务本地市场，但随着我们向其他市场扩张，尤其是其他南亚市场，出口印度生产的产品或许也是明智的，”他表示。
瑞典电信设备制造商爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)在12月获法庭销售禁令，暂时禁止小米在印度出售手机。爱立信指控小米没有向其支付专利费，此案目前等候印度法庭裁决。
不过，Barra在印度发表新款小米智能手机时表示，公司“业务状况如常”。去年小米手机单周销售超过60,000支。
公司表示，今年将在印度开设100家商店，帮助消费者“亲身体验”公司产品，但不会在这些商店销售。小米主要透过线上零售商Flipkart.com，以限时抢购方式销售手机。(完)
(编译 陈宗琦；审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。