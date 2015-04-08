小米携手印度零售连锁 以提升印度市场销售

路透孟买4月7日 （记者 Nivedita Bhattacharjee） - 中国智能手机厂商小米决定携手印度电子产品零售连锁TheMobile Store，旨在提升在印度市场的销售。小米正逐步突破其仅限于线上销售的模式。

小米去年7月携手印度电商Flipkart.com启动在印业务，通过闪购模式销售手机。

小米周二称，将通过The Mobile Store连锁店销售手机，并通过与在线零售商Snapdeal和亚马逊印度的合作提振在线零售。

“有人曾说我们制造虚假需求。我们正尝试增加供应量，将更多的产品带入印度，不受限制地供应给我们所有的合作伙伴。”小米印度负责人Manu Jain向路透表示。

分析师称，去年12月当季季末时，小米未跻身印度智能手机销售前五名，如今在扩大印度市场份额方面面临压力。

“印度现在是他们的成长性市场。他们必须通过线下渠道在印度开拓市场。”市场研究公司Counterpoint Technology的主管Neil Shah说。

基于小米与The Mobile Store的合作，小米手机将在后者门店销售。

除此之外，小米着手在印度各地开设100家“服务与体验店”，以便消费者触摸与体验小米产品，但小米并不打算通过这些门店销售产品。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。