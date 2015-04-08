小米携手印度零售连锁 以提升印度市场销售

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9041元附近
路透上海5月11日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.9041元附近，较上日升值约25点。
路透孟买4月7日 （记者 Nivedita Bhattacharjee） - 中国智能手机厂商小米决定携手印度电子产品零售连锁TheMobile Store，旨在提升在印度市场的销售。小米正逐步突破其仅限于线上销售的模式。
小米去年7月携手印度电商Flipkart.com启动在印业务，通过闪购模式销售手机。
小米周二称，将通过The Mobile Store连锁店销售手机，并通过与在线零售商Snapdeal和亚马逊印度的合作提振在线零售。
“有人曾说我们制造虚假需求。我们正尝试增加供应量，将更多的产品带入印度，不受限制地供应给我们所有的合作伙伴。”小米印度负责人Manu Jain向路透表示。
分析师称，去年12月当季季末时，小米未跻身印度智能手机销售前五名，如今在扩大印度市场份额方面面临压力。
“印度现在是他们的成长性市场。他们必须通过线下渠道在印度开拓市场。”市场研究公司Counterpoint Technology的主管Neil Shah说。
基于小米与The Mobile Store的合作，小米手机将在后者门店销售。
除此之外，小米着手在印度各地开设100家“服务与体验店”，以便消费者触摸与体验小米产品，但小米并不打算通过这些门店销售产品。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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