小米大量备货 迎接印度重大节日

企业季报提振美股纳斯达克指数首次升穿6,000点 关注美国税改
路透纽约4月25日 - 美国股市纳斯达克指数周二触及纪录高位，道指和标普500指数逼近近期峰值，因企业季报强劲凸显美国公司的体质。
路透班加罗尔9月26日（记者 Soham Chatterjee） - 中国小米公司全球副总裁巴拉（Hugo Barra）称，该公司正在印度储备智能手机，以迎接该国的节日季。印度是全球第三大智能手机市场。
巴拉称，公司目前正在为10月期间一周销售10万部手机做准备。印度在10月将迎来重要节日排灯节（Diwali）。
他还称，公司目前在印度的销量为一周大约6万部。小米手机在印度仅通过电商网站Flipkart.com独家销售。
“为了迎接排灯节节日季，我们正安排从香港到印度的包机运送米3和红米，”巴拉说。
小米正在寻求在印度市场占得一席之地，目前在该国市场争夺份额的手机厂商至少有80家。
巴拉称，公司正在与印度本地企业及初创企业合作，以在印度设立手机售后服务；此外，公司还在探讨最终在印度设立生产部门的可能性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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