版本:
中国
国际财经 | 2014年 9月 28日 星期日 10:24 BJT

小米大量备货 迎接印度重大节日

路透班加罗尔9月26日（记者 Soham Chatterjee） - 中国小米公司全球副总裁巴拉（Hugo Barra）称，该公司正在印度储备智能手机，以迎接该国的节日季。印度是全球第三大智能手机市场。

巴拉称，公司目前正在为10月期间一周销售10万部手机做准备。印度在10月将迎来重要节日排灯节（Diwali）。

他还称，公司目前在印度的销量为一周大约6万部。小米手机在印度仅通过电商网站Flipkart.com独家销售。

“为了迎接排灯节节日季，我们正安排从香港到印度的包机运送米3和红米，”巴拉说。

小米正在寻求在印度市场占得一席之地，目前在该国市场争夺份额的手机厂商至少有80家。

巴拉称，公司正在与印度本地企业及初创企业合作，以在印度设立手机售后服务；此外，公司还在探讨最终在印度设立生产部门的可能性。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐