中国企业：小米大量备货，迎接印度重大节日

(本文由路透中文网编译提供)

路透班加罗尔9月26日 - 中国小米公司全球副总裁巴拉（Hugo Barra）称，该公司正在印度储备智能手机，以迎接该国的节日季。印度是全球第三大智能手机市场。

巴拉称，公司目前正在为10月期间一周销售10万部手机做准备。印度在10月将迎来重要节日排灯节（Diwali）。

他还称，公司目前在印度的销量为一周大约6万部。小米手机在印度仅通过电商网站Flipkart.com独家销售。

“为了迎接排灯节节日季，我们正安排从香港到印度的包机运送米3和红米，”巴拉说。

小米正在寻求在印度市场占得一席之地，目前在该国市场争夺份额的手机厂商至少有80家。