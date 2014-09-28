中国企业：小米大量备货，迎接印度重大节日

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
(本文由路透中文网编译提供)
路透班加罗尔9月26日 - 中国小米公司全球副总裁巴拉（Hugo Barra）称，该公司正在印度储备智能手机，以迎接该国的节日季。印度是全球第三大智能手机市场。
巴拉称，公司目前正在为10月期间一周销售10万部手机做准备。印度在10月将迎来重要节日排灯节（Diwali）。
他还称，公司目前在印度的销量为一周大约6万部。小米手机在印度仅通过电商网站Flipkart.com独家销售。
“为了迎接排灯节节日季，我们正安排从香港到印度的包机运送米3和红米，”巴拉说。
小米正在寻求在印度市场占得一席之地，目前在该国市场争夺份额的手机厂商至少有80家。
巴拉称，公司正在与印度本地企业及初创企业合作，以在印度设立手机售后服务；此外，公司还在探讨最终在印度设立生产部门的可能性。（完）
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5