小米携手印度零售连锁 以提升印度市场销售

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
(本文由路透中文网编译提供)
路透孟买4月7日 - 中国智能手机厂商小米决定携手印度电子产品零售连锁The Mobile Store，旨在提升在印度市场的销售。小米正逐步突破其仅限于线上销售的模式。
小米去年7月携手印度电商Flipkart.com启动在印业务，通过闪购模式销售手机。
小米周二称，将通过The Mobile Store连锁店销售手机，并通过与在线零售商Snapdeal和亚马逊印度的合作提振在线零售。
“有人曾说我们制造虚假需求。我们正尝试增加供应量，将更多的产品带入印度，不受限制地供应给我们所有的合作伙伴。”小米印度负责人Manu Jain向路透表示。
分析师称，去年12月当季季末时，小米未跻身印度智能手机销售前五名，如今在扩大印度市场份额方面面临压力。
“印度现在是他们的成长性市场。他们必须通过线下渠道在印度开拓市场。”市场研究公司Counterpoint Technology的主管Neil Shah说。
基于小米与The Mobile Store的合作，小米手机将在后者门店销售。
除此之外，小米着手在印度各地开设100家“服务与体验店”，以便消费者触摸与体验小米产品，但小米并不打算通过这些门店销售产品。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
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