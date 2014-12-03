版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2014年 12月 3日 星期三 11:09 BJT

小米携手京东等中国公司向美国Misfit投资4000万美元

智能手机厂商小米科技携手其他几家中国公司，对美国可穿戴设备初创企业Misfit投资4,000万美元，这是小米首次投资美国移动设备生产商。Misfit周二称，公司从小米、京东、风投公司纪源资本和顺为筹集到新的融资。这笔投资规模相对较小，能看出中国企业尝试收购美国企业的谨慎心态。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐