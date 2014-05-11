小米将很快推出首款平板电脑 名为“MiPad”--消息

路透北京/东京5月9日 -知情消息人士对路透表示，中国智能手机制造商小米将很快发布其第一款平板电脑，以扩大快速成长的产品线，挑战三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)。

小米本周称，将于5月15日在北京举行产品首发式，但拒绝给出细节或进一步评论。上述消息人士无法证实小米平板电脑是否会在这次首发式上推出。

在中国众多依靠低价产品进军市场的新兴智能手机厂商中，成立已有四年的小米表现出类拔萃。据中国研究机构Analysys，去年第四季小米在本土市场排名已到第五名。

这些中国智能手机厂商为与全球品牌竞争，均加强产品的高规格配置，也给夏普(6753.T)和日本显示器公司(JDI)(6740.T)等日本配件供应商创造了新商机。小米官网显示，夏普是其显示屏供应商之一，消息人士称，夏普将为小米平板电脑生产屏幕。

消息人士称，继3月推出5.5英寸的平板手机后，小米接下来将推出首款平板电脑，屏幕大小为7.9英寸，公司已经订购了配件。这款新平板电脑有可能名为“MiPad”。(完)

(编译 白云; 审校 王冠中)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。