小米手机预计今年销量有望超200万部

作者 林琦/李素婷

路透上海2月27日电---中国新崛起的智能手机公司--小米公司正在创造"大跃进"式的销售奇迹.去年9月推出的第一款手机,当年销量达40万部,而今年年初订单更是爆发达至60万部,公司预计全年手机销量超过200万部.

手机销量大增令公司对流动资金的需求大增,刚融入9,000万美元资金的小米又在考虑下一轮融资计划.公司联合创始人、总裁林斌表示,未来1-2年内公司还会考虑几轮融资.

"以我们目前的生产和销售能力,需要更多的钱,这是必须的."他在接受路透电话专访时指出,"选择融资时间和如何融资,是未来1-2年内必须要做的."不过具体融资时间和形式还没确定.

他坦承,做手机其实是很花钱的,需要非常大的流动资本.象小米这种刚刚起步的公司,没有非常强的财务背景和财务纪录,要从供应商那里拿到非常好的档期和条款,至少需要2个月以上的流动资金.

去年销售的40万部小米手机由英业达(2356.HK)旗下英华达代工,而今年1月起,除英华达外,富士康(2038.HK)亦将成为其代工厂商.林斌表示,这两家厂商的产能较充裕,短期内不会考虑增加更多的代工厂商.

公司董事长兼首席执行官(CEO)雷军在公司初创时曾估算过,未来小米若要发展成为一家成功的手机公司,大概需要总计5亿美元的融资量.

成立仅一年多的小米公司已有两轮融资.除创立时获得启明创投和IDG创投等的风险投资4,100万美元外,去年底获得新加坡淡马锡TEM.UL和高通(QCOM.O)等机构共计9,000万美元的B轮投资.

林斌曾在微软(MSFT.O)和谷歌(GOOG.O)从事研发工作,曾担任微软亚洲工程院工程总监和谷歌全球工程总监.2010年,林斌与雷军等共七位志同道合的夥伴创建了小米公司,雷军曾是卓越网、金山软件(3888.HK)创始人,其他创始人分别来自金山软件、摩托罗拉(MMI.N)、微软、谷歌等.

当初,这些创始人希望以"小米加步枪"的开拓精神来征服移动互联网."小米容易记,适合网络公司,...拼音mi,代表着移动互联网(mobile internet)."林斌谈及小米名字时称.

**手机遇抢购,盈利非重点**

单价低至1,999元人民币/部的小米手机全部通过网络直销,是一大创新.但目前为止100万部的销售及订单,仅仅是四次开放预订中完成的.每次放开预订,最短几小时,最长一天半的时间内就销售一空.而小米与联通(0762.HK)(CHU.N)的合作,更是令其销售如虎添翼.

林斌介绍称,1月中,小米第四次放开申购,要求每预订一部手机,需预缴100元,一天半内就达到50万部的预设目标.这些订单估计在3月底前才能陆续交付完成.

他还表示,今年以来,小米手机在联通的渠道中销售相当不错,估计光联通公司就能提供百万部级别的手机销量.

今年起,小米公司将为联通提供定制版手机,中国联通将采取与苹果(AAPL.O)iPhone手机一样的销售策略,即预存话费送手机.小米手机在中国联通在国内的3,500多家营业厅以及1,000多家合作渠道进行销售.

雷军此前曾预计,今年小米手机销量将达200万部左右,销售收入达50亿元.而林斌更为乐观,他认为,200万部是一个"非常保守的预计."

尽管销量惊人,但林斌指出,"1,999元几乎就是所有零部件的价格总和,我们不准备在硬件上赚钱,...未来的降价空间几乎是零,但不赚钱并不等於要亏钱,我们也亏不起."

他说,公司还处於早期发展阶段,公司的股东还未考虑盈利方面的事情.当然,公司短期内亦没有上市的计划.

中国是全球最大的单个手机市场,约占全球四分之一的市场份额.据市场咨询机构Gartner的数据,截止去年第四季,虽然苹果仍是全球最大的智能手机生产商,不过其在中国的市占率已降至第五位,韩国三星(005930.KS)和诺基亚NOK1V.HE仍居前两位.

小米手机、MIUI操作系统、米聊是小米公司旗下三大核心业务.提供手机终端即时通讯工具的米聊已拥有1,000万用户,正向腾讯(0700.HK)的QQ发起冲击.(完)

--审校 曾祥进

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