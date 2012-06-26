小米科技完成第三轮2.16亿美元融资

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透上海6月26日电---中国新崛起的智能手机公司--小米公司周二宣布,近日公司已完成第三轮融资,融资额为2.16亿美元,该轮投资人给予公司的总体估值达40亿美元.
公司方面表示,由於融资协议的保密条款,本轮融资的投资人等细节暂时还不能透露.
小米公司此前已有两轮融资.除创立时获得启明创投和IDG创投等的风险投资4,100万美元外,去年底获得新加坡淡马锡 TEM.UL 和高通 QCOM.O 等机构共计9,000万美元的B轮投资.据国内媒体之前报导,B轮融资时公司估值为10亿美元.
公司稍早宣布,截止6月12日,小米手机今年来的销量已突破300万台,全年500万台已无悬念.
小米公司去年10月才开始销售其第一款手机,其销售模式为网络直销及向中国联通 0762.HK CHU.N 提供定制版手机.若按小米手机每台1,999元人民币价格计算,小米手机第一个完整的财政年度将实现100亿元以上的营收.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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路透北京2月15日 - 中国银监会顾问杨凯生周三称，去杠杆时债转股是应急之策，需针对杠杆率高的根本原因施策。中央国有资本经营预算支出计划中应包括对国有企业的资本金的注入，且要建立企业负债约束机制，否则企业的杠杆率仍然会周而复始的不断攀升。
路透北京2月15日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三称，未来一段时间，除了提高增长的潜力以外，如何保持金融稳定可能会成为一个比较大的挑战。金融风险经过这段时间，似乎是在很明显的增加，甚至是变成一个系统性的问题。