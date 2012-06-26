小米科技完成第三轮2.16亿美元融资

路透上海6月26日电---中国新崛起的智能手机公司--小米公司周二宣布,近日公司已完成第三轮融资,融资额为2.16亿美元,该轮投资人给予公司的总体估值达40亿美元.

公司方面表示,由於融资协议的保密条款,本轮融资的投资人等细节暂时还不能透露.

小米公司此前已有两轮融资.除创立时获得启明创投和IDG创投等的风险投资4,100万美元外,去年底获得新加坡淡马锡 TEM.UL 和高通 QCOM.O 等机构共计9,000万美元的B轮投资.据国内媒体之前报导,B轮融资时公司估值为10亿美元.

公司稍早宣布,截止6月12日,小米手机今年来的销量已突破300万台,全年500万台已无悬念.

小米公司去年10月才开始销售其第一款手机,其销售模式为网络直销及向中国联通 0762.HK CHU.N 提供定制版手机.若按小米手机每台1,999元人民币价格计算,小米手机第一个完整的财政年度将实现100亿元以上的营收.(完)