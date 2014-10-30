小米跻身全球智能手机厂商三甲

路透北京10月30日 - 根据最新行业研究报告，中国的小米科技已经成为全球第三大智能手机厂商，仅次于三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)。小米开始销售手机仅有三年时间。

Strategy Analytics称，在7-9月当季交货的3.2亿部智能手机中，小米智能手机占比为6%。遭遇更加激烈竞争的三星智能手机占比为25%，而上年同期为35%。

苹果的占比小幅下滑至12%。

“小米是一颗新星，”Strategy Analytics执行董事Neil Mawston在声明中表示。

“三星电子继续面临多方围攻，高端有苹果，中端有小米和华为，低端有联想和其他品牌。”

小米在中国是销量最大的智能手机厂商，且最近打入印度市场。

小米副总裁Hugo Barra上月在班加罗尔告诉路透，小米在印度市场的目标是10月每周销售10万部手机。（完）

编译：王凤昌 发稿:王燕焜

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