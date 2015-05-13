小米推出活期宝 进军互联网金融市场

中国智能手机厂商小米公司推出货币市场基金，涉足中国火热的互联网金融领域，与科技巨擘阿里巴和腾讯控等公司展开竞争。小米推出的个人理财产品“活期宝”，将提供高于传统中资银行存款利率的收益水平，可通过小米手机捆绑的一款应用程式购买。小米表示，这是它与中国最大财富管理公司之一--易方达基金管理公司合作推出的服务，并将在不久的将来扩大至个人信贷和证券经纪领域。路透