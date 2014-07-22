小米发布最新版本智能手机小米4及首款智能穿戴设备（更新版）

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路透上海7月22日 - 对于数千万“米粉”来说，中国智能手机生产商小米的新品发布会就如同果粉追逐当年乔布斯主持的苹果(AAPL.O)新品发布会一样，每年都有新期待。小米在周二举行的年度发布会上，发布其最新版本智能手机小米4及其首款智能穿戴设备小米手环。

在今日下午举行的发布会上，小米公司创始人、董事长雷军将小米4喻为“小米创业四年的代表作”。除了性能较小米3有所提高外，小米4还首次采用钢制边框，手机生产工艺有了明显提升。

小米4采用高通(QCOM.O)的骁龙801芯片四核2.5GHz处理器，5英寸屏，3GB大内存，16GB或64GB高速闪存，3,080毫安的锂电池，部分性能上已领先于三星(005930.KS)和HTC（宏达电）(2498.TW)的旗舰安卓机型。例如在电池容量方面，三星S5和HTC M8分别为2,800和2,600毫安。小米4的大电池设计和系统省电优化，可使手机正常使用时间达到一天半。

小米4联通版将于下周二（29日）起上市销售，电信版8月上市。9月起，小米4还将推出支持第四代移动通讯（4G）的版本。16G小米4的销售价与小米3刚上市时一样，仍定位在1,999元人民币，目前小米3售价已降至1,499元。

此前，雷军的微博登出一张有金属拉丝材质钢板的照片作为新品发布会的背景，而此次小米发布会的新闻邀请函和海报亦将会议命名为“一块钢板的艺术之旅”，众多“米粉”均猜测此次新品与钢板的联系。

在今日发布会上，雷军揭晓小米4首次采用不锈钢边框。这将令小米及其代工厂商付出巨大的研究时间和成本，因金属在加工难度、良率损耗和时间成本等方面，都远高于塑料。据雷军介绍，小米手机的合作厂商--富士康（富智康）(2038.HK)和新加坡赫比(HIPI.SI)分别为此新增生产设备投资12亿元和7亿元。

小米已是富士康手机类全球第二大客户，是另一代工厂商--台湾英业达(2356.TW)旗下英华达的全球第一大客户。

自2011年首次新品发布会上小米发布首款双核手机后，每年小米公司都推出至少一款新产品，如2012年8月发布小米2手机，2013年9月发布小米3手机和小米电视。而今年5月，小米已发布了第二代小米电视和小米首款平板电脑产品。

雷军今日发布的小米手环，因应了近年来全球消费者对可穿戴设备的追捧。售价79元的小米手环，配备了业界最低功耗蓝牙芯片及加速度传感器，可实现续航30天的超长待机，是普通手环的五倍。该手环可以用来查看运动量、监测睡眠质量、智能闹钟唤醒等。

小米公司上半年共计销售2,611万台手机，同比增长271%；含税销售额约330亿元，同比增长149%，均超越了2013年的全年总和。公司此前预计今年手机出货量达6,000万部，去年其实际销量为1,870万部。而雷军对2015年销量的期望值是1亿部。

据友盟6月数据，国内安卓手机前10名活跃机型中，小米系列占据一半，与三星电子平分秋色。

小米手机目前主要通过其直销网站及中国电信(0728.HK)等移动运营商的网络销售。小米已陆续尝试不同的社交平台来扩大其销售渠道，例如新浪(SINA.O)微博、腾讯(0700.HK)QQ及阿里巴巴旗下天猫。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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