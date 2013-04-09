小米科技发布两款最新手机 两周后开放港台销售平台

路透上海4月9日 - 中国智能手机黑马--小米科技周二宣布,将会很快向市场推出两款最新手机，而且两周后公司的台湾和香港销售平台将正式开放，这意味着小米手机将首次在海外市场销售。

公司宣布，搭配四核处理器的小米手机2增强版2S于周二晚间开始在网上发售，首批数量为20万台，价格1,999元人民币；而搭配两核处理器的小米手机青春版2A售价为1,499元，三周后开始销售。

这两款手机由台湾电子产品代工大厂--富士康(2038.HK)和英华达代工生产。

小米自2011年10月开始发售其手机产品以来,已推出了四款手机.小米手机的高性价比令众多消费者趋之若鹜,每次投放数十万台但在几分钟内即被抢购一空.其主要通过网络直销，亦向运营商中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)提供合约机。

2012年小米公司共售出719万台手机，含税销售额达126.5亿元；去年联通合约机销售137万台。公司创始人雷军透露，从2011年至今年3月，18个月内小米共售出1,100万台手机。(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。