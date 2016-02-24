小米发布今年旗舰手机小米5 小米4S携手苏宁力推线下销售

路透上海2月24日 - 中国知名智能手机厂商--小米科技周三发布年度旗舰手机小米手机5，其搭配高通(QCOM.O)最新中央处理器（CPU）等，手机处理速度明显提高，并支持国内三大移动运营商规划的下一代4G+网络。

小米科技同时发布小米手机4的升级版--小米手机4S，并联合国内家电零售连锁企业苏宁(002024.SZ)共同在线下推广销售。届时苏宁线下2,700多家门店和服务站将与小米之家成为小米在线下销售的主渠道，与小米传统的线上销售渠道形成互补。

据小米董事长兼首席执行官（CEO）雷军介绍，小米5搭配高通骁龙820处理器，配备了LPDDR4内存及新一代UFS2.O高速闪存，无论是中央处理器还是内存，均比上一代产品快了一倍，同时功耗明显降低。

小米5还应用了十余项前沿科技，包括四轴光学防抖技术、3D陶瓷机身、全功能NFC（近距离无线通讯技术）以及高通快充技术等。

小米5目前推出三个版本，标配版配备3GB内存和32GB闪存，定价1,999元人民币；高配版和尊享版分别定价2,299元和2,699元。2月25日起开始预售，并于3月1日起在小米网、线下的小米之家以及小米在京东(JD.O)和天猫的旗舰店销售。

小米科技2014年7月发布小米4，截止1月底，小米4的累计销量已超过1,600万台。

成立近六年的小米公司，已成为能向苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)等国际手机大厂发起挑战的中国本土手机厂商。去年小米科技销量超过7,000万台。（完）