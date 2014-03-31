小米明年手机销量预计达1亿部 营收逾千亿元

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海3月31日 -一直被誉为中国智能手机黑马的小米公司董事长雷军周日表示，今年小米手机销量争取冲击5,000-6,000万部，明年目标达1亿部，营收超千亿元人民币。这意味着小米今明两年将继续保持倍增势头。
四年前创业的小米公司在2011年底才推出其首部手机，2013年其销售1,870万台手机，销售收入达316亿元。可做比较的是，全球第二大智能手机厂商苹果(AAPL.O)2013年iPhone全球销量为1.535亿部，若小米上述目标能够实现，其有望很快跻身全球前五大甚至前三大智能手机厂商。
“今年有机会做到800亿，我觉得700亿是比较有把握的。用同样增长方式的话，明年过千亿应该看得见。”雷军周日在中国（深圳）IT领袖峰会上如此表示。
据腾讯网刊登他的演讲视频及实录，他还指出，今年最少出货4,000万台小米手机，一季度已经出货1,100万台，“我预计今年4,000万仅仅是及格水平，蛮有机会做到5,000、6,000万，明年目标在1亿支左右。”
小米手机目前主要通过其直销网站及中国电信(0728.HK)、中国联通(0762.HK)等移动运营商的网络销售。小米近期开始陆续尝试不同的社交平台来扩大其销售渠道，例如新浪(SINA.O)微博、腾讯(0700.HK)QQ及阿里巴巴旗下天猫。
三星(005930.KS)和苹果占据中国智能手机市场的领先位置，但小米科技无疑已成为中国手机市场的大黑马，资本市场亦给予这家手机厂商新军很高的估值。在去年8月小米科技第四轮融资时，公司整体估值已达100亿美元，是其同行黑莓(BB.TO)(BBRY.O)的两倍多。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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