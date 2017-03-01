小米发布自主研发手机芯片 为第四家具芯片研发能力手机厂商

路透上海3月1日 - 中国知名智能手机厂商--小米周二稍晚发布旗下松果公司自主研发的SoC芯片澎湃S1。小米公司成为全球继三星(005930.KS)、苹果(AAPL.O)、华为之后第四家同时拥有终端及芯片研发制造能力的手机厂商。

据公司新闻稿，首批澎湃S1芯片采用八核架构，定位中高端，已顺利量产并搭载于小米新款旗舰拍照手机小米5C。该款手机小米周二同时发布，定价自1,499元人民币起，周五开始发售。

在谈及小米涉及芯片产业的原因时，小米董事长雷军表示，“处理器芯片是整个手机行业的制高点，如果想在这个行业里成为一家伟大的公司，我觉得要在核心技术上有自主权，公司才得走得远。”

他说，半导体工业亦需要规模支撑，所以直至2014年，小米公司有了足够的用户积累，能够快速形成规模，才在三年前考虑投资做芯片。

小米2014年10月成立松果电子，到澎湃S1芯片及量产机小米5C发布，耗时28个月。（完）