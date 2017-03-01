小米发布自主研发手机芯片 为第四家具芯片研发能力手机厂商

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月1日 - 中国知名智能手机厂商--小米周二稍晚发布旗下松果公司自主研发的SoC芯片澎湃S1。小米公司成为全球继三星(005930.KS)、苹果(AAPL.O)、华为之后第四家同时拥有终端及芯片研发制造能力的手机厂商。
据公司新闻稿，首批澎湃S1芯片采用八核架构，定位中高端，已顺利量产并搭载于小米新款旗舰拍照手机小米5C。该款手机小米周二同时发布，定价自1,499元人民币起，周五开始发售。
在谈及小米涉及芯片产业的原因时，小米董事长雷军表示，“处理器芯片是整个手机行业的制高点，如果想在这个行业里成为一家伟大的公司，我觉得要在核心技术上有自主权，公司才得走得远。”
他说，半导体工业亦需要规模支撑，所以直至2014年，小米公司有了足够的用户积累，能够快速形成规模，才在三年前考虑投资做芯片。
小米2014年10月成立松果电子，到澎湃S1芯片及量产机小米5C发布，耗时28个月。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。