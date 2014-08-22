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科技电子 | 2014年 8月 22日 星期五 18:11 BJT

韩媒称小米为限量版高端手机预订蓝宝石玻璃

路透首尔8月22日 - 韩国电子时报(Electronic Times)周五报导称，中国智能手机制造商小米已经接触韩国生产商，要求后者为其一款限量版高端智能手机生产蓝宝石玻璃。该款手机可能最早于年底发布。

未引述消息来源的该报导称，小米已经为5万台智能手机预订蓝宝石玻璃。该报未指明小米接触的具体韩国供应商。

小米拒绝置评。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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