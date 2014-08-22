韩媒称小米为限量版高端手机预订蓝宝石玻璃

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透首尔8月22日 - 韩国电子时报(Electronic Times)周五报导称，中国智能手机制造商小米已经接触韩国生产商，要求后者为其一款限量版高端智能手机生产蓝宝石玻璃。该款手机可能最早于年底发布。
未引述消息来源的该报导称，小米已经为5万台智能手机预订蓝宝石玻璃。该报未指明小米接触的具体韩国供应商。
小米拒绝置评。(完)
(编译 朱晓军；审校 张明钧)
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路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。