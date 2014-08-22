韩媒称小米为限量版高端手机预订蓝宝石玻璃

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利

路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。