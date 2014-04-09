“米粉节”小米单日销售130万台手机

路透上海4月9日 -每年4月初，中国知名智能手机企业--小米公司都会举办“米粉节”为公司庆生。今年的米粉节（4月8日）创造了多个公司销售纪录，单日销售手机130万台，单日销售额逾15亿元人民币，均超过了去年双十一购物节上创下的纪录。

逾1,500万名“米粉”参与当天的米粉节商品抢购，参与活动人数超过国内一线城市深圳市的总人口。在12个小时活动时间内，小米公司通过网络售出130万台手机，其中包括在香港和新加坡售出的10万台。活动刚开始15分钟，就有50万台手机售出。

当天小米公司的配件销售量亦相当火爆，当天销售了74万个移动电源、52万条活塞耳机、20万个随身WIFI等，总销售额逾1亿元。

小米公司原本计划在周二当日推出100万只手机免预约销售，实际销量已超计划。这是公司首次用自身的电商平台进行百万台手机规模的促销活动，小米公司亦希望借此测试其技术、仓储、物流、客服方面的准备工作。

目前小米手机销量的七成通过小米官网来完成。公司透露，小米物流中心团队已从400人扩充至1,500人，同时新开设了郑州、天津、南京和广州仓库，公司已经在大陆拥有10个仓储中心，加上深圳保税区和台湾的两大仓储中心，共计12个仓储中心，基本构筑了支撑小米电商快速崛起的物流配送网络。

业内人士此前表示，此次小米公司一次性推出百万台级的手机，或许意味着未来会成为每周销售常态，前期一般小米每周推出数十万台手机。为完成今年销售目标，小米公司确实需要加大产品投放力度。

小米公司一季度销量达1,100万台，其中单3月份供货580万台手机，显示其供货速度明显加快。小米董事长雷军此前预计，预计今年全年出货量将达到5,000-6,000万台，2015年目标1亿台。

四年前创业的小米公司2013年销售1,870万台手机，销售收入达316亿元。在去年11月的双十一购物节中，小米公司单日销售38万台手机，以5.5亿元列单店销售额第一。

因小米手机的性价比较高，近年来消费者在其网络直销平台一直需要预约购机。小米手机目前主要通过其直销网站及中国电信(0728.HK)、中国联通(0762.HK)等移动运营商的网络销售。小米近期开始陆续尝试不同的社交平台来扩大其销售渠道，例如新浪(SINA.O)微博、腾讯(0700.HK)QQ及阿里巴巴旗下天猫。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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