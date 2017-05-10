小米正与银行洽商 为一笔10亿美元贷款进行再融资--TRLPC

中国服务业创新发展大纲发布 2025年服务业增加值占GDP比重提至60%
路透北京6月21日 - 中国国家发展改革委员会日前发布服务业创新发展大纲（2017-2025 年）》，明确提出到2025年实现服务业增加值“十年倍增”。服务业增加值占GDP比重提高到60%，就业人口占全社会就业人口比重提高到55%。
路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，中国智能手机企业小米正在与数家银行洽商，为2014年签署的一笔10亿美元三年期贷款进行再融资。
据称至少有三家银行已受托安排此案，他们是德意志银行、摩根士丹利和永隆银行。
一位消息人士称，德意志银行今年稍早为该公司与投资者举行了一场非交易路演。另一位消息人士称，小米在考虑一笔规模为5-6亿美元的三年期贷款。
消息人士补充称，综合收益料为200个基点。
小米在2014年10月签署的10亿美元三年期贷款是该公司在贷款市场的强势首秀。德意志银行、摩根大通和摩根士丹利是最初的牵头行兼簿记行，另外还有25家银行参贷。该交易均分为A部分定期贷款和B部分循环贷款，两部分贷款的最高综合费用为273个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码232.5个基点。小米对分承贷商提供的综合费用为282.5个基点。(完)
(编译 李爽 审校 高琦)
路透北京6月21日 - 中国国家发展改革委员会日前发布服务业创新发展大纲（2017-2025 年）》，明确提出到2025年实现服务业增加值“十年倍增”。服务业增加值占GDP比重提高到60%，就业人口占全社会就业人口比重提高到55%。
路透北京6月21日 - 中国国务院办公厅日前印发《关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》，明确了第二批共92个双创示范基地，包括北京市顺义区等45个区域示范基地，北京大学、中国科学院西安光学精密机械研究所等26个高校和科研院所示范基地，中国航空工业集团公司等21个企业示范基地。
路透北京6月21日 - 人民币兑美元即期周三小幅收贬，盘中一度刷新月内新低，逼近6.84关口，中间价连续第二日走弱。交易员称，今日稍早中国A股纳入MSCI指数一定程度提振人民币汇价，但短期影响并不大，因为年中刚需购汇盘较多；不时有大行提供美元流动性，但并没看到明显的规模性结汇出现，料人民币汇价将继续走弱，但空间有限。