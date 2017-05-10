小米正与银行洽商 为一笔10亿美元贷款进行再融资--TRLPC

路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，中国智能手机企业小米正在与数家银行洽商，为2014年签署的一笔10亿美元三年期贷款进行再融资。

据称至少有三家银行已受托安排此案，他们是德意志银行、摩根士丹利和永隆银行。

一位消息人士称，德意志银行今年稍早为该公司与投资者举行了一场非交易路演。另一位消息人士称，小米在考虑一笔规模为5-6亿美元的三年期贷款。

消息人士补充称，综合收益料为200个基点。

小米在2014年10月签署的10亿美元三年期贷款是该公司在贷款市场的强势首秀。德意志银行、摩根大通和摩根士丹利是最初的牵头行兼簿记行，另外还有25家银行参贷。该交易均分为A部分定期贷款和B部分循环贷款，两部分贷款的最高综合费用为273个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码232.5个基点。小米对分承贷商提供的综合费用为282.5个基点。(完)