小米科技上半年营收超去年全年 品牌影响力向一线以外城市渗透

路透上海7月17日 - 近年来成长迅速的中国智能手机生产商--小米科技上半年销售703万台手机，销售收入达132.7亿元人民币，这已超过去年全年126亿元销售业绩。

公司新闻稿称，上半年的销售佳绩主要受益于品牌影响力由一线城市向二、三线及以下城市的渗透，以及供应链更趋成熟及产能顺利持续攀升、仓储物流体系进一步完善等因素。

成立仅两年多的小米科技已成为中国手机市场的黑马，截至6月底，包括中国大陆、香港、台湾三地小米共有1,422万手机用户。据友盟移动数据显示，截至6月底，安卓智能机用户活跃度前十名包括五款三星机型与五款国产机型；其中小米四款机型均排进前十。

三星电子(005930.KS)在中国手机市场上稳居龙头位置，去年在中国出货智能手机3,006万部。而小米科技由于自身规模尚小，目前手机供应仍无法完全满足市场需求。

小米手机的高性价比令众多消费者趋之若鹜,每次投放数十万台但在几分钟内即被抢购一空.其主要通过网络直销，亦向运营商中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)提供合约机。2012年小米公司共售出719万台手机，含税销售额达126.5亿元；去年联通合约机销售137万台。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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