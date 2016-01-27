2015年小米互联网服务营收大增150% 但未达10亿美元目标

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港/北京1月27日 - 路透看到的一份内部文件显示，中国第二大智能手机制造商小米[XTC.UL]的互联网服务业务营收在2015年增长逾一倍，达到5.64亿美元左右，但仍然远低于公司设定的10亿美元目标。
小米创始人兼执行长雷军在去年制定了10亿美元的目标。同苹果(AAPL.O)等竞争对手一样，总部设在北京的小米亦试图吸引智能手机买家也购买互联网服务，以应对中国手机市场放缓的局面。
内部文件显示，小米的互联网服务包含了网络游戏和移动支付应用，2015年该业务营收增长到37.1亿元人民币，较2014年的14.8亿元跳涨150%。
小米互联网服务从内部细分来看，手机游戏业务2015年营收为26亿元人民币，较2014年的12.1亿元翻了逾一倍。小米未披露公司整体营收。
小米发言人拒绝就2015年营收置评。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)