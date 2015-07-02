小米宣布上半年销量达3,470万台 连续五季度居国内第一

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月2日 - 中国本土知名智能手机厂商小米科技周四宣布，截止6月底，公司上半年手机销量达3,470万台，同比增长33%，连续五个季度居国内手机销量第一。
小米公司创始人、董事长兼CEO雷军表示，“3,470万销售量是产品实际达到用户手里的Sell Out数据。在2015年智能手机市场增速放缓的情况下，小米能在去年6,112万总销售量的基数上保持33%的同比增长，可以说跑赢了大市。”
Strategy Analytics在4月发布的中国智能手机市场报告显示，由于市场渗透率趋于饱和，中国智能手机的年化增长率已经从去年一季度的39%下降到今年一季度的17%。国际调研机构IDC也表示，2015年全球智能手机出货量将仅增长11.3%，而中国市场增长率更是首次低于全球，仅为2.5%。
成立仅五年的小米公司，已成为能向苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)等国际手机大厂发起挑战的中国本土手机厂商。（完）
(发稿 林琦)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。