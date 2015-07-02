小米宣布上半年销量达3,470万台 连续五季度居国内第一

路透上海7月2日 - 中国本土知名智能手机厂商小米科技周四宣布，截止6月底，公司上半年手机销量达3,470万台，同比增长33%，连续五个季度居国内手机销量第一。

小米公司创始人、董事长兼CEO雷军表示，“3,470万销售量是产品实际达到用户手里的Sell Out数据。在2015年智能手机市场增速放缓的情况下，小米能在去年6,112万总销售量的基数上保持33%的同比增长，可以说跑赢了大市。”

Strategy Analytics在4月发布的中国智能手机市场报告显示，由于市场渗透率趋于饱和，中国智能手机的年化增长率已经从去年一季度的39%下降到今年一季度的17%。国际调研机构IDC也表示，2015年全球智能手机出货量将仅增长11.3%，而中国市场增长率更是首次低于全球，仅为2.5%。

成立仅五年的小米公司，已成为能向苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)等国际手机大厂发起挑战的中国本土手机厂商。（完）

(发稿 林琦)

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