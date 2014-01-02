小米去年销售额增1.5倍 今年手机供货量将倍增

路透上海1月2日 -中国知名本土智能手机企业--小米科技周四发布短讯，2013年公司实现销售额316亿元人民币，同比增长150%；当年销售手机1,870万台，同比增长160%。

小米在2013年初承诺当年销售手机1,500万台，较2012年销量增一倍，而2013年实际销量已远超预期。小米今天的官方微博指出，“我们再次承诺，2014年全年至少供货4,000万台。”虽然供应量并不代表最终销量，但业内人士预估，短期内小米仍将受到市场持续热捧，2014年仍是小米的丰收年。

小米公司内部人士指出，小米今年供货量目标继续保持倍增势头，一方面是公司对于资金、供应链、技术等有自信，另一方面亦是公司希望能尽快缓解小米手机目前严重供不应求的局面。

公司官方微博还指出，12月当月，小米销售手机322.5万台，占到全年销量的逾六分之一。公司人士解释称，自小米3手机10月上市后，经过一个多月准备，供应商产量爬坡提升较快，供货量明显上升；而且联通版的红米手机近日新推出，亦带动了不少销量。

小米手机目前主要通过其直销网站及中国电信(0728.HK)、中国联通(0762.HK)等移动运营商的网络销售。小米近期开始陆续尝试不同的社交平台来扩大其销售渠道，例如新浪(SINA.O)微博、腾讯(0700.HK)QQ及阿里巴巴旗下天猫。

2012年小米公司共售出719万台手机，含税销售额达126.5亿元；而2013年上半年的销售收入已超上年全年，手机销量和收入分别703万台和132.7亿元。

三星(005930.KS)和苹果(AAPL.O)仍占据中国智能手机市场的领先位置，但成立三年的小米科技无疑已成为中国手机市场的大黑马，资本市场亦给予这家手机厂商新军很高的估值。在去年8月小米科技第四轮融资时，公司整体估值已达100亿美元，是其同行黑莓(BB.TO)(BBRY.O)的两倍多。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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