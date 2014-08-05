二季度小米智能手机出货量力压三星称雄中国市场--报告

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京8月5日 - Canalys的数据显示，二季度小米取代三星(005930.KS)成为中国智能手机市场出货量最大的企业。
Canalys称，二季度小米出货量略低于1,500万部，而三星出货量为1,320万部，仅比排名第三的联想(0992.HK)多20万部左右。
Strategy Analytics上周公布的数据显示，二季度小米占全球智能手机市场的份额排名第五。
Canalys的数据表明小米仍几乎完全依赖中国市场。小米海外出货量只有10万部左右，能否在海外复制国内的成功还有待观察。
小米已经在马来西亚、新加坡和菲律宾等亚洲国家开店。小米上个月在印度推出小米3手机，预定人数达10万人，而供应量只有1万部。
前谷歌(GOOGL.O) Android操作系统副总裁Hugo Barra加盟小米任全球副总裁后，小米也寻求向巴西、墨西哥、印尼和泰国等市场扩张。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。