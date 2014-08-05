二季度小米智能手机出货量力压三星称雄中国市场--报告

小米创始人兼CEO雷军2014年7月22日在北京的小米4发布仪式上。 REUTERS/Jason Lee

路透北京8月5日 - Canalys的数据显示，二季度小米取代三星(005930.KS)成为中国智能手机市场出货量最大的企业。

Canalys称，二季度小米出货量略低于1,500万部，而三星出货量为1,320万部，仅比排名第三的联想(0992.HK)多20万部左右。

Strategy Analytics上周公布的数据显示，二季度小米占全球智能手机市场的份额排名第五。

Canalys的数据表明小米仍几乎完全依赖中国市场。小米海外出货量只有10万部左右，能否在海外复制国内的成功还有待观察。

小米已经在马来西亚、新加坡和菲律宾等亚洲国家开店。小米上个月在印度推出小米3手机，预定人数达10万人，而供应量只有1万部。

前谷歌(GOOGL.O) Android操作系统副总裁Hugo Barra加盟小米任全球副总裁后，小米也寻求向巴西、墨西哥、印尼和泰国等市场扩张。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。