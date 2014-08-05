二季度小米智能手机出货量力压三星称雄中国市场--报告

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月5日 - Canalys的数据显示，二季度小米取代三星 成为中国智能手机市场出货量最大的企业。
Canalys称，二季度小米出货量略低于1,500万部，而三星出货量为1,320万部，仅比排名第三的联想 多20万部左右。
Strategy Analytics上周公布的数据显示，二季度小米占全球智能手机市场的份额排名第五。
Canalys的数据表明小米仍几乎完全依赖中国市场。小米海外出货量只有10万部左右，能否在海外复制国内的成功还有待观察。
小米已经在马来西亚、新加坡和菲律宾等亚洲国家开店。小米上个月在印度推出小米3手机，预定人数达10万人，而供应量只有1万部。
前谷歌 Android操作系统副总裁Hugo Barra加盟小米任全球副总裁后，小米也寻求向巴西、墨西哥、印尼和泰国等市场扩张。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。