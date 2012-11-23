小米盒子上市时间因广电总局调查而推迟--报导

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海11月23日电---新浪科技周五报导称，小米公司推迟旗下电视机顶盒产品“小米盒子”的上市时间，因中国广电总局已开始调查这款产品。
小米上周称，该公司计划推出“小米盒子”。用户通过小米盒子不仅可以在线观看视频内容，还可使用游戏、音乐及其他应用。
新浪科技称，广电总局正在调查小米，原因是该公司没有通过电视机顶盒提供内容的牌照。
对於小米这家新兴科技企业而言，广电总局的调查给其带来一大挫折。
小米盒子官方微博发布公告称，小米盒子因系统维护，从11月23日起暂停所有视频内容服务。
小米发言人拒绝对此置评。记者未联系到广电总局官员就此发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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