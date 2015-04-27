印度商界领袖拉坦·塔塔收购小米部分股权

印度塔塔集团控股公司的名誉董事长拉坦·塔塔 (Ratan Tata)收购中国手机生产商小米的部分股权，该交易可望提升小米在印度这个全球第三大智能手机市场的地位。小米声明中未透露该交易的财务细节和塔塔所购股权占比。塔塔是首位购买小米股权的印度人。路透