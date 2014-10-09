小米三季度手机出货量环比增两成 全年目标有望达成

路透上海10月9日 - 中国知名智能手机生产商--小米科技首席执行官（CEO）雷军表示，小米第三季度手机出货量较上一季度增长两成。这意味着小米三季度手机出货量达1,800万台左右，公司要完成全年6,000万台的目标已胜利在望。

雷军在其微博中透露了上述信息。Canalys此前数据显示，二季度小米已取代三星(005930.KS)成为中国智能手机市场出货量最大的企业。当季，小米出货量略低于1,500万部，而三星出货量为1,320万部。

此前，小米公司公布上半年业绩为手机出货2,611万台，同比增长271%;含税销售额约为330亿元人民币，同比增长149%。

小米科技总裁林斌近日在接受海外媒体采访时表示，目前小米手机每月的出货量已经达到了600万台，10-12月可能会突破这个数字。按目前的销售进程来看，要完成6,000万台的年度目标较为容易。

小米的手机由富士康（富智康）(2038.HK)和英业达(2356.TW)旗下英华达等代工，小米已是富士康手机类全球第二大客户，是英华达的全球第一大客户。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。