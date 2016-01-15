小米2015年手机出货量超过7000万台 未达公司目标

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京/香港1月15日 - 智能手机制造商小米周五表示，2015年手机出货量超过7,000万部，低于公司自身目标；在市场处于割喉战之际，这令人质疑这家中国最有价值科技新创企业的成长前景。
该数据是在公司微博上的一张照片中宣布，小米总裁林斌亦在画面之中，上方横幅文字写着“2015年小米手机出货量超7,000万台”。
小米原先估计年度销量介于8,000万至1亿台，但7月公布半年度销售时低于之前六个月水准，分析师称其主要的国内市场正迅速饱和。
一名公司发言人拒绝说明为何未达成目标，并称7,000万台的数字“让我们2015年的市占率居中国智能手机制造行业之冠。”
小米目前在国内正面临联想及华为等企业的严峻竞争，拓展印度及巴西等新兴市场的计画则面临知识产权障碍。
该公司高管还承认，单薄的业务组合是公司一大弱点，而且公司一直避免进入设有严格知识产权法律的市场。该公司估测自身市场价值为450亿美元。
“对小米而言，智能手机仍是其最大产品线，营收占比约90%，”研究机构Counterpoint Research科技分析师Neil Shah称。
他表示，小米2015年销售增长率为14.5%，仍高于12%的整体年均市场增长率。Shah预计2016年小米增长16%，主要基于对小米将开始在美国、拉美和东欧地区销售产品的预期。
据科技博客Statechery分析师Ben Thomson称，销售的日渐下滑，长期而言，将令该公司依赖生产低价智能手机和平板电脑的业务模式蒙上阴影。
“该公司不仅被高估，同时还面临越来越大有关业务长期可行性的基本面问题，”Thompson在本周发表的一份研报中写道。
市场调研机构IDC称，按第三季出货量计，小米为全球第五大智能手机制造商，仅次于三星电子(005930.KS)、苹果(AAPL.O)、华为和联想。一年之前则排名第三。(完)
(编译 张明钧/刘秀红；审校 龚芳/李婷仪)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)