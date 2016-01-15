小米2015年手机出货量超过7000万台 未达公司目标

路透北京/香港1月15日 - 智能手机制造商小米周五表示，2015年手机出货量超过7,000万部，低于公司自身目标；在市场处于割喉战之际，这令人质疑这家中国最有价值科技新创企业的成长前景。

该数据是在公司微博上的一张照片中宣布，小米总裁林斌亦在画面之中，上方横幅文字写着“2015年小米手机出货量超7,000万台”。

小米原先估计年度销量介于8,000万至1亿台，但7月公布半年度销售时低于之前六个月水准，分析师称其主要的国内市场正迅速饱和。

一名公司发言人拒绝说明为何未达成目标，并称7,000万台的数字“让我们2015年的市占率居中国智能手机制造行业之冠。”

小米目前在国内正面临联想及华为等企业的严峻竞争，拓展印度及巴西等新兴市场的计画则面临知识产权障碍。

该公司高管还承认，单薄的业务组合是公司一大弱点，而且公司一直避免进入设有严格知识产权法律的市场。该公司估测自身市场价值为450亿美元。

“对小米而言，智能手机仍是其最大产品线，营收占比约90%，”研究机构Counterpoint Research科技分析师Neil Shah称。

他表示，小米2015年销售增长率为14.5%，仍高于12%的整体年均市场增长率。Shah预计2016年小米增长16%，主要基于对小米将开始在美国、拉美和东欧地区销售产品的预期。

据科技博客Statechery分析师Ben Thomson称，销售的日渐下滑，长期而言，将令该公司依赖生产低价智能手机和平板电脑的业务模式蒙上阴影。

“该公司不仅被高估，同时还面临越来越大有关业务长期可行性的基本面问题，”Thompson在本周发表的一份研报中写道。

市场调研机构IDC称，按第三季出货量计，小米为全球第五大智能手机制造商，仅次于三星电子(005930.KS)、苹果(AAPL.O)、华为和联想。一年之前则排名第三。(完)