小米同意从腾讯手中购入金山软件3%的股权

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京1月19日 - 根据金山软件(3888.HK)周一递交的文件，中国手机厂商小米已同意以5.27亿港元(6,799万美元)的价格，从腾讯(0700.HK)手中收购金山软件大约3%的股权。
递交香港交易所的文件显示，此项交易料将于1月30日完成。腾讯仍将持有金山软件9.6%的股权。
小米执行长兼董事长雷军也是金山软件的创始人，目前还担任后者董事长。金山软件开发娱乐、互联网安全和办公软件。此项交易料将使雷军在金山软件的投票权比例上升至29.9%。
金山软件在文件中表示，与小米结盟将使金山软件受益，并有助于提升业务。
未能立即联系到小米和腾讯置评。(完)
(编译 王颖；审校 杜明霞)
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