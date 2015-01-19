小米同意从腾讯手中购入金山软件3%的股权

路透北京1月19日 - 根据金山软件(3888.HK)周一递交的文件，中国手机厂商小米已同意以5.27亿港元(6,799万美元)的价格，从腾讯(0700.HK)手中收购金山软件大约3%的股权。

递交香港交易所的文件显示，此项交易料将于1月30日完成。腾讯仍将持有金山软件9.6%的股权。

小米执行长兼董事长雷军也是金山软件的创始人，目前还担任后者董事长。金山软件开发娱乐、互联网安全和办公软件。此项交易料将使雷军在金山软件的投票权比例上升至29.9%。

金山软件在文件中表示，与小米结盟将使金山软件受益，并有助于提升业务。

未能立即联系到小米和腾讯置评。(完)

(编译 王颖；审校 杜明霞)

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