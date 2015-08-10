小米与台湾鸿海富士康合作在印度组装智能手机（更新版）

路透孟买8月10日 - 中国智能手机生产商小米已与鸿海富士康展开合作，将在印度开始组装手机，力求降低成本，以及在世界第三大的印度智能手机市场扩大大占有率。

继鸿海富士康刚刚宣布将在印度投资50亿美元，设立电子产品生产厂区后，这是印度总理莫迪推动“印度制造”计划的又一项胜利。

缺乏优质基础设施及供应商的问题，阻碍了在印度生产智能手机的努力，印度100多家手机公司多数被迫向中国及台湾采购产品。

小米高层主管表示，位于印度南部安德拉邦的一条组装线将开始批量生产小米首款“印度制造”的智能手机——红米2 Prime。

小米去年7月进军印度市场，小米的低价高功能手机，受到年轻人及成本意识强烈的消费者欢迎，印度很快便成为小米的第二大市场。

在4-6月当季，小米在印度以智能手机出货量来计是排名第七大的厂商。根据Counterpoint Research，印度市场主要由三星电子(005930.KS)和印度Micromax Informatics Ltd所称霸。

该公司印度主管Manu Jain表示，在印度生产除了享有税赋优惠外，该工厂并将协助小米更好地管理库存，并将准备交货时间从三至四周降至两周以内。

“假以时日，小米大多数在印度出售的手机都将是印度生产的，”Jain表示。然他并称，公司是否将使用该工厂来出口手机还言之过早。

小米不愿透露其在新生产线或计划的产能上进行多少投资。

该组装线标志着鸿海集团(2317.TW)重回印度市场。鸿海在其客户诺基亚停止在旗下工厂生产手机后，在去年被迫关闭印度工厂。

鸿海正急欲开发印度投资机会，并在周六与印度马哈拉施特拉(Maharashtra)邦签署协议，未来五年将在当地投资50亿美元，设立一个新的电子产品生产厂区。(完)

(编译 蔡美珍/戴素萍 审校 张明钧)

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