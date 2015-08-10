小米与台湾鸿海富士康合作在印度组装智能手机（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透孟买8月10日 - 中国智能手机生产商小米已与鸿海富士康展开合作，将在印度开始组装手机，力求降低成本，以及在世界第三大的印度智能手机市场扩大大占有率。
继鸿海富士康刚刚宣布将在印度投资50亿美元，设立电子产品生产厂区后，这是印度总理莫迪推动“印度制造”计划的又一项胜利。
缺乏优质基础设施及供应商的问题，阻碍了在印度生产智能手机的努力，印度100多家手机公司多数被迫向中国及台湾采购产品。
小米高层主管表示，位于印度南部安德拉邦的一条组装线将开始批量生产小米首款“印度制造”的智能手机——红米2 Prime。
小米去年7月进军印度市场，小米的低价高功能手机，受到年轻人及成本意识强烈的消费者欢迎，印度很快便成为小米的第二大市场。
在4-6月当季，小米在印度以智能手机出货量来计是排名第七大的厂商。根据Counterpoint Research，印度市场主要由三星电子(005930.KS)和印度Micromax Informatics Ltd所称霸。
该公司印度主管Manu Jain表示，在印度生产除了享有税赋优惠外，该工厂并将协助小米更好地管理库存，并将准备交货时间从三至四周降至两周以内。
“假以时日，小米大多数在印度出售的手机都将是印度生产的，”Jain表示。然他并称，公司是否将使用该工厂来出口手机还言之过早。
小米不愿透露其在新生产线或计划的产能上进行多少投资。
该组装线标志着鸿海集团(2317.TW)重回印度市场。鸿海在其客户诺基亚停止在旗下工厂生产手机后，在去年被迫关闭印度工厂。
鸿海正急欲开发印度投资机会，并在周六与印度马哈拉施特拉(Maharashtra)邦签署协议，未来五年将在当地投资50亿美元，设立一个新的电子产品生产厂区。(完)
(编译 蔡美珍/戴素萍 审校 张明钧)
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