小米未来几个月将在美国网上销售耳机和腕带等产品

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透旧金山2月12日 - 中国最大智能手机企业小米[XTC.UL]未来几个月将在美国开始网上销售耳机、智能腕带及其他配件，在没有销售小米移动设备的情况下，首次尝试进入苹果(AAPL.O)的地盘。
小米还表示，接近在巴西找到一家生产合作伙伴，当其今年上半年在巴西开始销售产品时，与该生产伙伴的合作将帮助小米避开对进口电子产品的惩罚性关税。
巴西是小米在亚洲以外销售智能手机的第一个市场。小米全球副总裁Hugo Barra表示，该公司希望今年上半年开始在巴西销售其手机。
Barra称，小米正在巴西与至少六家制造企业进行“深度磋商”，但他没有透露这些企业的名字。此举将帮助小米避开约60%的进口电子商品关税。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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