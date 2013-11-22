小米登陆微信平台卖手机 各取所需

路透上海11月22日 -中国知名国产智能手机生产商小米公司与腾讯(0700.HK)旗下移动社交网络圈--微信周五宣布展开战略合作，下周四（28日）将有15万台小米手机3登陆微信平台销售。

据业内人士分析，此次合作将是双赢，微信将通过引入热销产品，加速其社交网络商业化的步伐，而小米则借此进入目前国内最热的社交网络，扩大其品牌影响和营销力度。

小米公司称，微信平台将自今日中午起预约，下周四中午启动正式购买，消费者通过微信支付绑定银行账号进行在线付款。

微信目前有2.719亿月活跃用户，面对庞大的活跃用户群，微信尝试商业化的道路从未停止，而微信支付打通后，微信的商业化平台渐露雏型，目前从手机充值、购买电影票、机票、收看互联网电视付费节目，到图片打印、购买咖啡等，都可以通过微信实现。

小米手机目前主要通过其直销网站及中国电信(0728.HK)等移动运营商网络销售，每次网上开放销售时，小米手机均会被“米粉”抢购。小米近期开始陆续尝试不同的社交平台来扩大其销售渠道，例如新浪(SINA.O)微博、腾讯QQ及阿里巴巴旗下天猫，上周一双11电商节，小米一天内销售额高达5.53亿元人民币名列所有商铺单店销售额之首。

百度搜索风百榜数据显示，目前国内手机品牌排行榜前三名分别为苹果(AAPL.O)、三星(005930.KS)、小米。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。