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路透中文国际短讯 | 2015年 7月 2日 星期四 15:22 BJT

小米宣布上半年销量达3470万台 连续五季度居国内第一

中国本土知名智能手机厂商小米科技周四宣布，截止6月底，公司上半年手机销量达3,470万台，同比增长33%，连续五个季度居国内手机销量第一。小米公司创始人、董事长兼CEO雷军表示，“3,470万销售量是产品实际达到用户手里的Sell Out数据。路透

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