小米联手富士康在印度建第二座手机厂

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月21日 - 中国知名智能手机厂商--小米科技宣布，将与富士康联手在印度建第二座手机生产厂。
据公司新闻稿，新工厂位于印度东部安得拉邦的斯里城，将为工厂周边100多个村庄提供逾5,000个就业岗位，其中九成劳动力为女性。建成后，小米公司在印度的产能可提升至平均每秒制造一部手机的水平。
小米还在印度发布新款智能手机--红米4A，售价为5,999卢比（折91.8美元）。小米将于周四中午起在小米官网和亚马逊网站开售。
小米2014年进入印度，并很快宣布将在印度建设手机厂。2015年8月，小米与富士康合作建立的生产线落成投产，至去年3月，小米在印度销售的手机产品，75%为印度本地制造。新工厂投产后，这一比例将上升至95%。
印度为了鼓励发展本土制造业，提高了消费电子产品的关税，随后，包括华为、联想、小米等在内的中国手机厂商，纷纷委托代工厂商在印度开设生产线。
据国内媒体稍早引述Counterpoint Research报告，去年第四季，三星(005930.KS)仍在印度市场稳居第一，市场份额为24%，Vivo、小米和联想排名第二至第四。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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